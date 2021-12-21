常住台灣的日籍藝人「夢多」本名大谷主水，他昨(20)日午間在高雄市美麗島捷運站打卡，哭喊：「皮包不見了！」幾小時後的晚間又發文說：「皮包找到了！」並秀出成功找回的長夾LV皮包，感動得頻頻說：「謝謝善良的台灣人！」台灣「最美麗的風景」再次對外國人友善神救援。

夢多昨(20)日先是在專頁留言哭訴：「我的皮包不見，所有的東西在裡面，希望找到，我真的要去拜拜。」打卡位置是在高雄市美麗島捷運站，但不能確定是在哪個地方丟失。幾小時後驚喜訊息降臨，聽聞他的錢包在晚間就被找到，夢多也委託朋友前去拿回遺失皮包。

夢多半天內失而復得欣喜若狂，再發文臉書感謝高雄的朋友們，他秀出長夾LV錢包開心說：「我皮包找到，裡面的所有的東西都在，台灣人真的很善良，讓我非常感謝，我會為這個國家加油。」更說今後會更小心。樓下網友歪樓說：「嚇我一跳！我想說夢多怎麼突然變這麼韓風～ (被打飛)」一堆人爆笑點讚。

常住台灣的日籍藝人「夢多」本名大谷主水，身形健壯的他在日本曾是跆拳道和空手道選手，飲酒過量有礙健康。（圖／截取自夢多臉書）

夢多2019年在台灣投資「StandingBar夢」章魚燒店，去(2000)年第一波疫情時，他曾透露當時一天僅有3個客人，上(11)月初他的台北分店門口貼出「頂讓」公告，當月28日發文表示：「今天就是最後一天，有點難過..但一切都是新的開始。」夢多來台發展有順境也遇過逆境，但始終沒影響他熱愛寶島的心。