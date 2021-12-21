諾基亞大中華區副總裁劉明達20日出席工商時報與中華電信於20日共同舉辦「5G.綠色 ESG」論壇上表示，諾基亞是全球通訊設備大廠，總公司對於氣候變遷等ESG議題設定了目標，在2030年將基於2019年基礎，將生產的設備減少50％碳排放，近年已有一些成效。

而若基亞生產的產品，除了供應包括中華電等電信商的基地台、交換機設備外，還有晶片、IP、光纖及軟體設備等，在不同設備上也有自己的晶片，並於2018年導入SOC晶片的概念，目標是兩年後，把FRPA無線通訊晶片轉換成SOC，導入新晶片後，今年所有晶片耗能減少了50％，從IP看，今年 FP5新晶片可提升傳輸效能， 每一晶片每一 bit減少75%耗能，用戶端如光纖產品也有相對的晶片，提前達到2030年50％耗能的降低目標。

在硬體設備及軟體上，諾基亞也有很多優化做法，例如基地台優化上，透過AI及大數據分析，知道何時基地台話務量高、何時話務量低，調整基地台睡眠狀況並減少排碳量，或停電時啟動備援方案調節產能，高低調整也可減少燃能耗量。

諾基亞同時也與國際大廠合作，透過諾基亞貝爾實驗室的技術，將基地台產生的熱量轉化成家用的熱能，熱能收回重新利用，近年並與德國運輸公司合作，在空中及陸上利用再生能源提供運輸，另與德國航空公司的碳中和航班，透過從亞洲運輸到德國的5G設備，到陸地也利用優質再生能源做運輸，減少碳排放及碳中和。

ESG不只是在氣候上，在諾基亞的永續經營上還非常強調，對女性管理階級分配，全部管理層 希望25%由女性擔任管理階級 。

劉明達表示，諾基亞有一個調查，目前客戶只有30％有做數位化，意味著數位化還有很大空間可以做， 尤其台灣中小企業占98％，如何協助中小企業轉型做減碳，若不能轉換，將來對於用新的技術進一步發展是相當有挑戰的，諾基亞目前與中華電合作的，還包括共同協助中小企業的產品數位化，以及透過數位化及AI大數據分析做更好的應用。