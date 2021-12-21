40歲「范爺」范冰冰2018年因捲入陰陽合約事件聲勢重創，她神隱多日後發道歉信，以罰金8.8億人民幣（約40億台幣）作結。未料昨(20日)傳出在大陸有「直播一姐」稱號的薇婭也因逃稅挨罰，且罰金更重，高達13.4億人民幣（約58億台幣），之後微博還被封號，下場悽慘，而昨晚范冰冰罕見發文，曬出自己素顏穿著低胸泳裝的美照，引來粉絲力挺：「姐！快復出！內娛不能沒有你！」

范冰冰早年以《還珠格格》走紅，又因為主演電影《手機》獲得第27屆大眾電影百花獎最佳女主角，後來她聲勢看漲，2014年前進好萊塢演出《X戰警：逆轉未來》，又轉而擔任製作人推出《武媚娘傳奇》，2013年獲得福布斯中國名人榜第一位，未料3年前被央視前主持人崔永元爆出陰陽合約等逃稅負面新聞，讓范冰冰遭傳被限制出境，甚至神隱噤聲了數月。

范冰冰昨晚曬出自己素顏泳裝照。（圖／翻攝自范冰冰微博）

同年10月，范冰冰在消失123日後在微博公開發聲，除了為逃稅行為致歉，也強調完全配合稅務機關做出了8億人民幣罰金決定。而她和李晨2013年認戀，2017年女方生日時求婚成功，隔年卻捲入逃稅風波，李晨雖然一度發聲力挺女友，2019年兩人卻黯然宣布分手，也令不少粉絲相當惋惜。

見薇婭逃稅懲罰更重，網友喊話支持范冰冰復出。（圖／翻攝自范冰冰微博）

昨陸媒報導，直播一姐薇婭因逃稅被重罰13億人民幣，薇婭雖昨天下午已發道歉信認錯，稍晚卻被網友發現她的微博、淘寶、抖音帳號全數被封，結局可說是比范冰冰更慘，而昨晚范冰冰發文，寫下：「游完到家，晚安」，並分享自己在泳池邊的素顏美照，還用蜜桃貼圖遮住事業線，可見外貌依舊維持得宜，引來網友回應：「姐，有人比你還牛了，她就是薇十三億」、「姐，快點復出吧。好久沒看到你紅毯造型了，現在國內紅毯都什麼妖魔鬼怪」、「姐姐看到你好好的，比什麼都開心」、「晚安，把自己的生活過好就行了」。