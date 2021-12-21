李靚蕾和王力宏在網路上隔空揭家醜，最終男方被「蕾神之錘」打得東倒西歪，昨（20日）終於道歉，宣布暫時退出演藝圈。身為李靚蕾10多年好友的貴婦Elin Yeh，在IG替她歡呼，同時吐露李靚蕾私底下的真實個性。

Elin Yeh是許瑋甯、楊丞琳等藝人在華岡藝校的同班同學，共組「華岡五人幫」交情非常好，她的丈夫是王陽明的經紀人兼富二代好友Ryan，公公是龍麟建設董事長葉松年，身價粗估400億。除此之外，Elin Yeh和李靚蕾也有私交，眼見閨密勇敢為自己發聲，她昨特地PO文：「總覺得這年紀，能互相學習成長的朋友更難得可貴，一個願意傾聽的朋友，我很珍惜。這個默默支持的朋友，在我急性子的時候不翻白眼，願意傾聽一切的朋友你們有嗎？」流露身為李靚蕾好友的驕傲。

李靚蕾手撕王力宏的不堪，Elin Yeh未多加著墨，僅表示：「我不想批評別人，這是我媽媽教我的！」接著透露認識李靚蕾超過10年，從來沒有看過她發任何脾氣，直到現在才罕見，「太多想說的，只能私心體會，剩下的以後再說，謝謝一起聽她說完。」並PO一張與李靚蕾的合照，公開力挺好友。

許多網友也表態支持李靚蕾，紛紛留言：「敬佩她的勇敢與理性發聲，孩子的好榜樣。祝福她往理想的生活邁進，過去的經驗讓她成為更成熟的女人。」、「要向這位勇敢又有智慧的新時代女性學習，女性不再只能默默忍受、委曲求全」。