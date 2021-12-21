四大公投18日結果出爐後，緊接而來就是明年縣市長選戰，資深媒體人尚毅夫對於明年選戰情況，認為這場選戰已有四都局勢大致明朗，藍綠關鍵戰役就在台北和桃園。

尚毅夫昨（20日）在政論節目「新聞大白話」上表示，目前六都選情，新北、台中、台南和高雄選情應都底定，只剩台北和桃園局勢尚不明朗。台北方面，尚毅夫直言，民進黨推不出強的人選，現在連衛福部長陳時中民調都輸藍委蔣萬安，且陳在全國的負面聲量，以台北最高，所以民進黨和總統蔡英文的想法，已沒考慮陳時中選台北了。

尚毅夫指出，現在民進黨想讓陳時中參選桃園，除了是桃園市長鄭文燦期望外，蔡英文也有不能輸的壓力，因為如果民進黨台北輸給蔣萬安，連桃園都丟失，六都執政三都變兩都，民進黨會很慘。尚毅夫直言，這場選戰，桃園是綠營重中之重，而桃園選戰局勢，將隨著疫情變化而走。

另外，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨在TVBS的「超錢新聞」上表示，藍軍本來拿回桃園的可能性很大，但是民進黨看到國民黨目前的情勢，認為贏的機會提高。吳直言，這次選戰最困難的地方就是桃園，若被國民黨拿下，總統蔡英文恐辭掉黨主席之職，但若輸掉桃園，贏了新竹，維持民進黨執政三都態勢，蔡英文或能保住黨主席之位，這也是為何蔡英文要合併新竹縣市的原因。