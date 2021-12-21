台北市又傳本土案例？媒體報導，今天上午8點多，位在台北市信義路某防疫旅館，疑似正要疏散房客，路過民眾擔心是否又有人確診。根據《中時新聞網》了解，飯店前出現的公車，是負責每天為退房房客採檢的專車，車上的人本來就會穿著全套防護衣，民眾不用擔心。

台北市衛生局表示，今早安排採檢公車，為2名居檢期滿的居檢者採檢，並非疏散旅客；觀傳局也表示，已與旅館聯繫，確認為PCR採檢專車，沒有載走隔離者的情況，請民眾勿驚慌。