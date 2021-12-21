新竹市人今天一大早最夯的1句話是「你今天也遲到了嗎？」，市政府證實是因為拆陸橋！清華大學前、橫跨光復路的建功人行陸橋20日深夜起作拆除作業，原規定工程需於上午6點前清除撤離，但延宕到7點40分才撤除，造成光復路沿線塞車，才導致不少上班族、學生上午都遲到。

今天上午不少人都利用群組聯絡，指今天上午上班因市區光復路沿線大塞車，上班將會遲到，有學生家長群組也在群組反映，指學生校車原本應在上午7點到站，但7點40分了還沒到，急的像熱鍋上的螞蟻。

其中，塞車回堵最嚴重的就屬光復路與接續的東大路，其中連接兩路的東大陸橋更是一路從光復路回堵到北大路，整座陸橋像座長型停車場，橋上全是靜止不動的車輛，雖然警方趕緊作交管與指引替代道路，但與光復路平行的公道五路、建功一路一樣嚴重塞車。

其中，有學生家長趕緊在群組聯絡有空的家長趕到校車停靠站協助接駁孩子，但有些家長自己都塞在車陣中，自己也無能為力，最後學生大約遲到整整1小時才到校。

而利用光復路要通勤到竹科上班的開車族可能就沒這麼幸運了，由於今天上午新竹地區也降下小雨，開車的人變的更多，讓交通更形雪上加霜。

市府表示，光復路與建功路口、清華大學前方的建功人行陸橋使用已超過40年，因目前使用率不高，也不符無障礙規定，市府工務處規畫20日起到22日連續3天，利用夜間施工拆除，施工時間為每晚10點到隔天早上6點，並封閉雙向車道。

但原規定要在6點前撤出工程障礙，讓交通尖峰時刻的交通能夠順暢，但今天上午施工廠商拖延至上午7點40分才撤離，導致光復路大塞車，工務處將會對施工廠商罰款，並要求改善。