從警生涯幾乎都奉獻給刑事工作的雲林縣警局長朱宗泰，20日癌逝台大雲林分院，享壽61歲。朱任期1年多來，受病痛折磨，近2個月來病況急轉直下，因插管無法言語，卻仍掛心甫落幕的公投勤務。雲林縣長張麗善心痛透露，朱宗泰臨終前，因為插管無法言語，在她探視時竟用紙筆寫下「交通、治安、服務民眾、關懷同仁」，讓她非常的感動。

張麗善在臉書PO文:

這是一個感傷無法停止的午後。

我的好同事、雲林縣警察局朱宗泰局長因積勞成疾，不敵病魔的折磨，今天下午在太太與女兒的陪同下，離開了這個世界。

前幾天朱局長轉普通病房，我看到他氣色不錯，精神也好。我祈禱著他能恢復健康，回到工作崗位上，再並肩作戰⋯。看他滿心期待。沒想到病情急轉直下，昨天去看他時，已經在加護病房，意識不清⋯但我還是說了很多肯定及感謝的話，我相信他聽到了，大家對他來到雲林縣警察局服務這段時間的努力都有目共睹⋯⋯甚至在他意識清楚的時候，雖然插管無法言語，但是他在紙上寫下「交通、治安、服務民眾、關懷同仁」讓我非常的感動。

當面臨生命危急的同時，他想的竟然是他一生執著熱愛的工作，而不是他的病情。昨天我和陳家欽署長到加護病房探望，其實心裡已經做了最壞的打算，但今天一接獲消息，心情仍是有滿滿的、止不住的感傷。

刑警出身、身材高大的朱局長，心思非常細膩，總是能夠察覺各種蛛絲馬跡，也因此在37年的警察生涯建功無數，除了戮力於刑案的偵破，朱局長也對學童、長者的交通安全十分重視，主動協助讓學童腳踏車的反光貼紙更加普及，也到縣內各長青食堂，為騎腳踏車的長輩服務，讓長者前往用餐更加安全。

對工作保有高度熱忱的朱局長，絕對是警界的模範，他的辭世，令人非常不捨與遺憾。我非常榮幸在朱局長人生最後這段時間與他共事，鐵漢柔情的他，在我心中是一位值得尊敬，更值得永遠懷念的好同事。

朱局長宗泰兄，您已無病無痛，謝謝您對雲林的付出，祝福您一路好走！

警大49期的朱宗泰，因積勞成疾罹患食道癌擴散咽喉。朱去年9月由刑事局副局長升任雲林縣警局長，1年多來事必躬親，即使人在病榻仍掛心治安與公投勤務，病逝消息傳來，警界備感不捨，載運遺體禮車繞行警局時，全體警員列隊敬禮，含淚目送局長最後一程。