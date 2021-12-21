中華電(2412)執行國發會「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，今(2021年)年除了完成建置符合國際標準5G開放網路驗測環境、提供國內網通業者自主研發設備驗證測試服務，並整合多套5G O-RAN E2E高可靠度解決方案，目前合作夥伴包含國內14家網通設備廠。

相較於4G時代的，5G O-RAN就是一個對產業造成中心化炸裂重組的關鍵，產業大餅不再被傳統電信設備業者等把持，商機下放到小型網通業者，甚至是非網通業者，且因為在成本上也對營運商相對友善，故在買賣雙方都有利的前提上，5G O-RAN爆發力相當被市場所期待。

本計畫中華電信於電信研究院建置5G開放網路端到端實網整合驗測環境，並與耀登集團所屬耀睿實驗室合作成立亞洲首座榮獲國際O-RAN聯盟認證的OTIC(Open Testing and Integration Centre)實驗室，提供國內網通業者自主研發設備驗證測試服務。目前已有14家國產網通設備商，包含啟碁(6285)、萊昂仕、和碩(4938)、宏達電(2498)、中磊(5388)、仁寶(2324)、台達電(2308)、光寶(2301)、亞旭、明泰(3380)、泰金寶、富鴻網、雲達、智易(3596)等申請驗測，實證國產自主研發O-RAN設備介接國產雲達與國際Cisco、Nokia、Ericsson等大廠之5G SA核心網路，展現台灣關鍵技術自主能力。

中華電謝繼茂董事長表示，中華電信為國內首家加入國際O-RAN組織電信業者，今年執行「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，成功為國內網通業者提供安全可靠5G開放網路測試環境，協助國內廠商逐步落實國產5G網路關鍵技術自主能力，明年亦將於三處縣市場域進行開放網路應用服務實證，具體協助落實政府亞洲．矽谷計畫政策目標。

為了推廣台灣國產5G開放網路設備，中華電與耀睿實驗室共同主辦國際O-RAN聯盟3rd Global PlugFest 2021 活動，為亞洲區四個主辦方之一，台灣所主辦PlugFest插拔大會共有32家國內外廠商參與，PlugFest插拔大會目的是任意組合不同廠牌與種類的5G開放網路設備，促成開放式的5G生態系發展，有助各廠商設備接軌國際。

國發會龔明鑫主委表示，5G開放網路發展為「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」重要項目。期望透過中華電信建置5G開放網路驗測環境，驗證國產5G設備之安全性及可靠度，輔導台灣網通產業自主研發設備驗證測試，協助國產網通設備拿到關鍵認證門票，助攻接軌國際供應鏈。