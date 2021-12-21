弘光科大妝品系教授簡淑玲(左)偕同知名髮型師吳依霖(右)進行大師講座。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

知名髮型師吳依霖到弘光科大進行大師講座，向學生分享職場經驗。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

天后蔡依林、國師唐綺陽等眾多明星御用的彩妝師簡淑玲，這學期受聘擔任弘光科大化妝品應用系教授，日前邀請知名髮型師吳依霖到系上進行大師講座，同時用簡單易懂方式傳授技術，厲害的是把「人的缺點變成優點」，學生反應熱烈直呼「這堂課精實又精彩，收穫很多。」

吳依霖表示，她家境不富裕、意外喪母，13歲就到美髮店幫人洗頭，靠著不斷練習學習，成為設計師，再努力從創業負債3千萬中翻身，感謝自己的積極、不服輸，沒有放棄過。

吳依霖透露，在她進入美髮業界比賽得冠軍時，便下定目標「要當美髮界的愛馬仕」，認為自己還沒有成功，每一個階段都要不斷學習，一定要盡全力、問心無愧，重點不是要賺多少錢，而是在成功之前，要先問自己，要成為什麼樣的人。

簡淑玲表示，吳依霖教學生基本的髮型設計基礎，很像她教彩妝一樣，必須要看每個人的五官、頭型設計，吳老師用簡單易懂的方式傳授技術，厲害的是把「人的缺點變成優點」。

擔任課程模特兒的妝品系大三學生魏瑜萾說，讓吳老師做造型，感覺就是專業，尤其一般人會忽略的細節，老師都很注重，包括髮型分線、如何修飾臉型、如何吹整，不用太多的工具也能做得很好，「最簡單的都是最難的。」