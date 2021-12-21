大陸外交部發布，第十三輪中日海洋事務高級別磋商於20日以視訊方式舉行。磋商由中國大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕共同主持。中國外交部、中央外辦、國防部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部、農業農村部、中國海警局及日本外務省、內閣官房、水產廳、資源能源廳、海上保安廳、環境省和防衛省分別派員參加。

雙方舉行了全體會議和海上防務、海上執法與安全、海洋經濟三個工作組會議，圍繞兩國間的涉海問題及推進雙邊海洋領域務實合作深入交換意見。雙方一致同意，著眼構建契合新時代要求的中日關係，全面落實近期兩國領導人通話達成的重要共識和四點原則共識，妥善管控海上矛盾分歧，持之以恆推動務實交流，增進涉海人員交往互動，切實維護海洋安全穩定，將東海打造成和平之海、合作之海、友好之海。

中方重申了在釣魚台等問題上的嚴正立場，敦促日方切實尊重中方領土主權和海洋權益，停止採取導致局勢複雜化的行動。中方就日本在東海、南海採取的影響海空安全的消極舉動表達了不滿，對日方在台海問題上的錯誤言行進行了交涉，強調堅決反對外部勢力介入台海，要求日方謹言慎行，避免影響地區和平穩定。

雙方就具體合作達成以下共識：

一是充分肯定防務部門海空聯絡機制直通電話對接驗證取得的積極進展，確認將簽署相關技術協議，力爭實現線路盡早開通。雙方同意繼續開展防務交流。

二是中國海警局與日本海上保安廳繼續在打擊海上犯罪、執法人員交流等方面展開合作，支持中國海警學院與日本海上保安大學開展交流。

三是中國海上搜救中心與日本海上保安廳繼續在《中日海上搜救協定》框架下開展海上搜救聯合演練，進一步加強地方窗口單位之間的合作，共同維護海上航行安全。

四是積極評價海洋環保交流成果，同意利用即將召開的第三屆「中日海洋垃圾專家對話平台暨中日海洋垃圾學術研討會」，促進海洋塑料垃圾合作。

五是繼續就打擊非法捕魚、北太平洋漁業資源養護開展合作。同意通過談判磋商探討解決漁業領域存在的問題，全面落實《中日漁業協定》。

六是加強雙方涉海部門人員交流，增進互信。

雙方還就加強海洋科研合作、發展藍色經濟的技術交流等進行了交流。中方再次對日本向海洋排放核污染水計劃表示關切和反對，敦促日方審慎處理福島核污染水問題。

雙方原則同意，明年上半年舉行第十四輪中日海洋事務高級別磋商。