熊好券第二波登記台北通又當機 柯文哲：因為太成功了 用的人多

台北熊好券開放第2波登記，北市府21日統計昨天首日有78萬9202人完成登記，因登記人數過於踴躍，1小時內湧入15萬人完成登記，瞬間流量超過第1波登記的4倍，造成系統負荷壓力過大，北市資訊局立即調整系統資源，同時啟動分流機制，以因應巨大流量平衡系統負載。市府祕書長陳志銘形容昨第2波登記首日，像連續15天降雨量在1天內以強降雨落到地面，短時間無法排除積水。

9月22日第1波熊好券首日登記人數為11萬887人，累積15天後達77萬3037人，陳志銘指出，12月20日開放第2波登記，首日登記人數即逼近80萬人，就如同連續15天的降雨量於1日內以強降雨方式落到地面，短時間內無法將積水排除。

陳志銘說，此瞬間爆量確實為市府始料未及，對於系統負荷壓力過大致使台北通昨日湧塞一段時間，造成市民不便表示歉意。

市府發行熊好券計545萬7000張，截至12月20日已完成285萬4000筆交易，預估第1波至明年1月2日可完成375萬筆交易，屆時系統將回收未使用的170萬張票券，並提供給參加第2波登記於明年1月3日辦理公開線上抽獎。

台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共有5種票券，第2波登記採取5擇2的方式，即日起開放登記至12月30日，透過台北通APP點選喜愛的2種票券，除住宿券維持1000元額度外，其餘4種票券將有500、400、300、200元等不同額度的中獎機會，市府歡迎熊好券愛好者可再來參加第2波抽獎。