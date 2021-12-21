金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）多年前曾有機會去北韓拜訪領導人金正恩，肩負美國重大的外交探勘任務。美媒《The Athletic》報導，2012年金正恩上台掌權，美國政府對他極度缺乏認識，查了半天只找到他曾經是芝加哥公牛隊的鐵粉，因此總統的顧問之一諾蘭（Marcu Noland）就想到這個主意。

諾蘭對總統歐巴馬（Barack Obama）說：「我們得盡可能使用手上的資源，如果這傢伙（金正恩）真的如我們所知是個公牛鐵桿球迷，我們就從這裡著手，畢竟也沒別的辦法了。」

科爾是公牛王朝第二度3連霸時期的重要人物，那幾年他雖然是替補，但每場平均超過22分鐘上場時間，包括創下單季三分球命中率52.4%（兩分球52.9%）的恐怖成績。特別是科爾在季後賽獲得重用，1997年總冠軍戰他致命一擊打敗爵士。

依據當時諾蘭的規劃（2012年），科爾和另外兩位國安會的北韓專家一同前往平壤，如果金正恩想要聊籃球就交給科爾，如果想談正事就讓兩位專家處理。即使金正恩最後只玩籃球，專家也能在一旁觀察他的性格。

諾蘭選擇科爾是因為他可能是隊上唯一具有政治頭腦的人。歐巴馬本人亦是公牛球迷，他最後沒有同意這個提案。此事多年來外界沒人知情，科爾自己也是前陣子看報導才知道。

後來另一位前公牛成員「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）前往北韓受到熱情款待，金正恩還當面表示他最想見到的是麥可喬丹（Michael Jordan）。