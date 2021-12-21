金馬影后林青霞堪稱一代女神，兼具美麗與英氣的精緻容貌，讓她被發掘入行，19歲演出瓊瑤電影《窗外》一炮而紅，成了70年代最紅的「瓊瑤女郎」，而林青霞不僅擁有美貌，演技也深受肯定，2度金馬獎封后，她直到1994年嫁給富商邢李㷧後，淡出演藝圈，成為「專職貴婦」，今年67歲的她日前驚喜現身，身影被目擊的網友放上網分享，引起一陣讚嘆。

林青霞擁有盛世美顏無庸置疑，成為瓊瑤御用女主角後，跟俊俏小生們談戀愛的模樣，實在賞心悅目，當年她與秦祥林、秦漢、林鳳嬌並稱「二秦二林」，而林青霞不只外型亮眼，演技也非常卓越，她在1980年代中期轉往香港影壇發展，1990年以《滾滾紅塵》首度金馬封后，1992年演出《東方不敗》系列，當時已38歲的她，展現由內而外的氣場迷倒眾生，她也因這個角色而再攀事業高峰，一代女神地位自此後再無動搖的可能。

67歲林青霞現身看展，一身西服被讚根本人間東方不敗。(取材自微博)

即便林青霞嫁入豪門並為人母，仍是將自己活得美麗而精采，日前有網友目擊女神出沒，67歲的林青霞現身看畫展，有別於同齡女士們偏好的穿著，林青霞蓄著一頭俐落短髮穿上整套的寶藍色西裝，襯衫領口別著英倫風的小領飾，儀態挺拔、腳步穩健，渾身散發英氣與自信，看不出已經是67歲的人。

網友目擊女神林青霞出現在自己眼前，不禁興奮寫下：「林青霞來我們展覽了，食物鏈頂端是姐姐，姐姐就是人間東方不敗」，直呼這是身為策展人最幸福的時刻，而眾網友看到林青霞當今的模樣，也為之驚艷，讚嘆「真的好颯」、「氣質真好，歲月從不敗美人」、「自然老去的樣子真美」。