台灣過敏人口相當高，據108年全民健保資料分析，國人過敏性疾病光是就醫人數就約有355萬人。其中有一類的過敏為「貓毛過敏」，有得甚至本身愛貓，但卻對貓過敏，對此相當苦惱。對此洛桑預防醫學集團創辦人洛桑加參醫師指出關鍵，並提供４種方式可望改善。

●貓毛過敏常見症狀，醫：也要小心嚴重過敏。

洛桑加參醫師指出，引起過敏的因素繁多，舉凡像是海鮮、花生、奇異果、芒果等食物，或是常見的塵螨、灰塵等穢物，貓毛也是其中一種常見過敏原，這些都有可能引起過敏，成因視個人體質及成長環境因人而異。

(圖/今健康提供)

醫師表示，貓毛過敏並非一種特別的過敏反應，它和其他過敏一樣，是因為過敏原觸發了身體免疫系統所引起，因此症狀也是大同小異，常見如皮膚、眼睛、呼吸道出現紅腫、搔癢等，也可能一直流鼻水、打噴嚏，情況較嚴重者，也可能如電視中民眾常見對花生過敏誤食者，出現嘴唇腫脹、呼吸道阻塞、呼吸困難、誘發氣喘等嚴重過敏反應。

許多人也會納悶，為何小時候不會對貓過敏，長大後反而會？對此醫師解釋，人的體質和免疫系統狀態各年齡階段也可能有所不同，自然也可能發生這樣的情況。

因此也提醒，即便以往不會過敏，但接觸後發現過敏反應，也應提高警覺。而了解自身過敏原者，也應多加留意，對貓毛過敏也不可輕忽。

(圖/今健康提供)

●為何會引起貓毛過敏？醫：或許過敏關鍵不是貓。

值得注意的是，貓毛除了本身就是個會引起過敏的過敏原，其本身也可能是個「載體」。

洛桑加參醫師表示，貓會四處走動，就有可能到處沾染灰塵或塵螨等過敏物質，使得接觸者引起過敏。換句話說，對貓過敏者，未必是真的對貓毛過敏，而是另有其因，特別是平常對塵螨、灰塵就特別敏感的族群，這樣的可能性更高。當然，也有可能是對這些都會過敏。

(圖/今健康提供)

●貓毛過敏可逆轉？醫教４招有助改善！

對貓過敏者，不論是因為想養貓，或是養貓後才發現對貓過敏，或是純粹想改善貓毛過敏，洛桑加參醫師建議，正如前述，過敏現象可能出自於貓毛，也可能是因塵螨或灰塵等而起，可以先試試為貓做好清潔，或許便會發現真正的過敏原不是貓。而日常也可多注意環境清潔，減少貓沾染其他過敏原的機會。

若發現真的是對貓毛過敏，也可以透過日常飲食均衡、運動習慣、規律作息等良好生活習慣，維持免疫系統正常運作，如此也可以降低過敏發生的機會，可視為民眾常說的「調理體質」，如此不論是對貓毛過敏或塵螨過敏等，皆有改善的可能。

另外，相信民眾多聽過「小孩和寵物養在一起，可以預防小孩過敏」，多數人或許認為是個傳說，但洛桑加參醫師表示這其實是有醫學根據的。

小孩和寵物養在一起，是會有一定程度的過敏原接觸，讓小孩從小就與其共存，有助於訓練免疫系統，讓免疫系統辨識這些常見的過敏原，又不至危害健康，因此這樣的方法是可行的，且不論是貓或狗都行的通。

而雖然時間較晚，效果可能差強人意或需要些時間，但這樣的方法也可適用於成人，一般人笑稱為「以毒攻毒」，也是可行的。不過當然還是要注意嚴重過敏反應，若有出現嚴重不適應盡速就醫，並且日後避免，因此建議以接觸為優先，避免直接飼養。

若上述這些方法都沒用，洛桑加參醫師建議也可以尋求醫師協助，透過治療、改善方式，可幫助過敏患者與過敏原於環境中共存。不過也提醒，養寵物是個責任，應做好全面評估，包括自身身體狀況，而若真的因為養了之後才發現過敏，也應盡可能改善環境等可控因素，或是妥善交託於有意飼養者，避免棄養的情況發生。