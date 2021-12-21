中國駐加拿大等4使館接連駁斥「五眼聯盟」國家外長發表涉港聯合聲明。 （中國駐加拿大使館網站）

大陸環球網21日報導，「五眼聯盟」國家外長一一發表涉港聯合聲明，對香港立法會選舉結果表達所謂關切，中國駐英國、加拿大、紐西蘭、澳洲等4國使館接連駁斥他們與美國的行徑，再次暴露了企圖搞亂香港以阻撓中國發展的險惡用心和醜惡嘴臉，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方表示堅決反對並予以強烈譴責。

中國駐英國使館發言人當地時間20日就英國外交發展大臣特拉斯同美國、澳洲、加拿大、紐西蘭四國外長發表《聯合聲明》發表評論表示，香港特別行政區立法會選舉純屬中國內部事務，任何外國無權干涉。英國外交發展大臣夥同其他四國外長對此品頭論足、歪曲事實、惡意詆毀，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方表示堅決反對並予以強烈譴責。

發言人稱，12月19日舉行的香港特別行政區第7屆立法會選舉，是香港完善選舉制度後的首次立法會選舉。特區政府克服疫情防控風險，嚴格依法有序組織和管理，選舉得以公平公正順利舉行。香港擺脫困擾多年的選舉亂象，告別對抗撕裂的惡性競爭，呈現出理性建設的選舉文化，充分體現了選舉的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性，形成了優質民主、實質民主的成功範本，對於發展符合香港實際情況的民主道路具有重要而深遠的意義。

發言人表示，必須指出，今天香港民眾依法享有遠遠超出作為英國殖民地時期的更多權利和自由。香港由亂到治、由治及興的事實已充分證明，中方制定並實施《香港國安法》、完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則，只會加強香港的法治建設、更好維護廣大香港民眾的各項權利和自由，只會擴大香港社會均衡有序參與政治、更好推動香港民主制度健康發展，只會更好維護香港長期穩定繁榮。我們將堅定不移地在「一國兩制」框架下發展符合香港實際情況的民主制度。香港民主發展前景光明，民主道路必將越走越寬廣。

發言人指出，至於《中英聯合聲明》，它的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。中國政府管治香港的依據是《中國憲法》和《香港基本法》，而非《中英聯合聲明》。任何外國無權藉口這個聯合聲明插手香港事務。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。任何擾亂香港、以港遏華的圖謀都絕不可能得逞。

發言人表示，中方強烈敦促英國等幾個國家收起偽善的面具，認清現實和大勢，尊重中國主權和統一，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

中國駐加拿大使館並指加拿大等美西方國家關心港人的權利和自由是假，唯恐香港不亂是真表示，加拿大外長分別夥同「五眼聯盟」、「七國集團」成員外長發表聲明，就香港特別行政區第七屆立法會選舉大放厥詞，公然支持反中亂港勢力，粗暴干涉中國內政。上述行徑再次暴露了這些國家企圖通過搞亂香港以阻撓中國發展的險惡用心和醜惡嘴臉。中方對此表示堅決反對。

中國駐紐西蘭使館發言人就「五眼聯盟」國家涉港聲明「答記者問」表示，澳洲、加拿大、紐西蘭、英國、美國外長發表聯合聲明，公然對中國香港事務橫加干涉，處心積慮攻擊香港選舉制度，抹黑特區立法會選舉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐澳洲使館發言人就澳夥同「五眼聯盟」國家發表涉港聲明表態指出，澳外交部長夥同「五眼聯盟」其他四國外長發表聲明，罔顧事實，顛倒黑白，藉所謂香港問題粗暴干涉中國內政，中方對此表示堅決反對並予以強烈譴責。