台北地檢署

監察院長陳菊不滿2019年總統大選期間，韓國瑜競選總部舉行記者會質疑她在高雄市長任內挪用高雄氣爆善款，控告國民黨立委曾銘宗、高雄市議員陳麗娜、「神力女超人」立委許淑華3人妨害名譽，台北地檢署21日偵結，認為陳菊當時身為總統府祕書長、且高雄氣爆善款流向為公共利益，屬於可受公評之事，曾銘宗3人基於民代監督時政職責，從事合理評論，縱使令陳菊不快，亦不構成犯罪，處分不起訴3人。

2019年9月間，韓國瑜競選總部舉行記者會，質疑時任總統府祕書長的陳菊，在高雄市長任內不當使用高雄氣爆善款，「濫用善款、糟蹋善心」，韓競辦指高市觀光局到大阪觀光推廣4天，卻僅簡報25分鐘，補助民眾到災區旅遊的四季逍遙遊計畫，不僅未列入災區，竟用於補助民眾前往台灣賞花博，痛批善款淪為前市府私房錢，強力譴責陳菊並要求道歉。

當時擔任韓國瑜競選辦公室副執行長的許淑華偕同立委曾銘宗、高雄市議會氣爆善款調查小組召集人的高市議員陳麗娜等人舉行記者會，指高雄氣爆善款淪為陳菊小金庫，違反《公益勸募條例》，呼籲檢調應盡速調查。

陳菊除澄清高雄氣爆善款的核銷，是由市府內部及會計單位層層嚴格審核，再送善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衛福部等中央單位查核，不能恣意挪用，更不是所謂她個人或市府的小金庫，並對曾銘宗、許淑華、陳麗娜3人提告。北檢今不起訴3人。