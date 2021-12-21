王力宏17日遭前妻李靚蕾爆料召妓、約炮、外遇，優質偶像瞬間淪為渣男，其中李靚蕾寫5千字長文邏輯清楚，條理清晰受到大眾讚賞，連發4文章狂錘王力宏，讓ICU醫師陳志金有感而發，表示女人婚後要維持經營自媒體、平日多寫文章的能力，獲得逾1.8萬名網友按讚。

李靚蕾因被王力宏抹黑是離婚的主要原因，王又不幫忙澄清，讓李靚蕾暴怒寫5千字長文爆料結婚以來受到王力宏一家的冷暴力、霸凌，更揭露王力宏曾召妓、約炮、外遇，最後還被逼離婚，整篇文章長達5千字，但邏輯、敘事清楚受到大眾讚賞，被封「蕾神」，在雙方一來一往的發文下，逼得王力宏在昨天(20日)公開道歉，願意將價值4.8億元的豪宅「吾疆」過戶到李靚蕾名下，並承擔照顧小孩的責任。

陳志金在看完這4天的「蕾宏大戰」後，指出女生結婚以後，至少還要維持兩項能力，第一是「經營自媒體，保持通暢的發聲管道」，不管是臉書還是IG都好，在網路世代已經不必開記者會，全世界的媒體半夜也會守著你的帳號等發文。

陳志金說，第二個則是「平日多寫文章」，維持良好的寫作表達能力，特別是長文的敍事，才能像李靚蕾一樣清楚表達自己的訴求，為自己發聲。

該文一PO出後，獲得1.8萬名網友按讚認同，紛紛留言：「身為教寫作的英文老師，以後再也不用煩惱學生的學習動機了」、「沒錯，跟我女兒講多少次作文很重要，這三天就讓她深刻感受到！」、「蕾神的條理清晰，態度不卑不亢，敘事邏輯明確簡潔，還有點小幽默，我開始懷疑以前歌詞都是蕾神寫的」。