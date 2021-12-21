大陸女星李冰冰本月14日開通抖音(TikTok)帳號，短短五天便吸引到90萬人追蹤，但前(19)日卻有網民因她在影片中身穿V領，指「領口太低、太過暴露」而舉報李冰冰，更指控她在視頻中「疑似沒穿內衣，會帶壞青少年」，秀出向抖音舉報成功的訊息。對此，李冰冰工作室昨(20)日發聲明表示，針對惡意舉報「將追究法律責任」。也有網民支持李冰冰，認為「管太寬」，酸「以為回到大清」。

有網民前(19)日在抖音留言表示，他因李冰冰「衣著過於暴露」向抖音投訴，該網友稱她「領口都開到肚臍」。據悉李冰冰本月14日開通抖音(TikTok)帳號，並上傳兩個視頻，都同樣身穿一件深V領的白色長袖上衣和白色長褲。該舉報網民稱「抖音已受理他的投訴」，雖有網民指「該視頻已下架」，但經查證該抖音視頻仍在。

網民稱李冰冰的視頻已遭下架，但經查證該視頻仍在抖音平台。（抖音截圖）

支持舉報的一派網民認為，李冰冰在視頻中V領快開到肚臍，更疑似「沒穿胸罩」。有網民表示，「不是針對李冰冰，但公眾人物更應該注重穿著」。但也有不少網民認為「管太寬」，諷刺酸說：「我翻開日曆以為回到大清，這不是2021年嗎？」也有網民提醒指出，抖音有青少年模式，「落實分級制度，不要隨便舉報。」

網民稱李冰冰的視頻已遭下架，但經查證該視頻仍在抖音平台。（抖音截圖）

而針對此事，李冰冰工作室昨(20)日則正式發聲明表示：「視頻為某平台(指抖音)官方拍攝、剪輯製作，皆通過預先審核，平台確認無任何違規信息後，李冰冰女士方予以發布」；並指出2支視頻「前台依舊可播放」，可見符合平台規範；工作室將對侮辱、誹謗李冰冰的涉嫌侵權行為進行取證，委託律師追究法律責任。