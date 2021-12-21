NAND Flash控制IC廠群聯(8299)今(21)日除息，每股配發10元現金股利，總配發現金股利金額上看19.71億元，今日開盤參考價為456元，股價開高走高，漲幅逾2%，上演開盤5分鐘填息秀，群聯今年營運看俏，全年營收將超過600億元。

群聯11月營收58.03億元，月減少3.87%。群聯累計前11月合併營收為575.64億元、年增29.9%，創下歷史同期新高，以目前訂單能見度來看，12月需求仍維持強勁，群聯仍有部分材料不足會影響供貨，另外，在第三季之傳統消費性產品需求遞延至第四季下，群聯對於第四季之營運及獲利樂觀看待，2021年全年營收將超過600億元。

群聯執行長潘健成對自家營運前景充滿信心，11月再度買進群聯股票200張，若以群聯11月股價最高及最低平均計算，取得價格大約落在403.75元，潘健成大約斥資8075萬元買進自家股票。

儘管NAND Flash市場有雜音，但群聯已將大部份營收轉型非消費型高階儲存市場，受NAND Flash市場價格波動影響小，再者，群聯認為NAND Flash價格緩跌是健康的，甚至認為NAND Flash需求不好，主要是因為漲價過高所致，以往年經驗及周期來看，當NAND Flash價格大幅滑落或是市場皆認為市況不佳的時候，反而接下來所刺激出來的需求，故再一段時間，NAND Flash有機會轉成供不應求。

群聯每年分上下半年2次配息，本次為上半年配息，每股將會配發10元現金股利，以上半年每股淨利20.05元計算，配發率大約49.9％，現金股利發放日將為2022年1月20日，屆時總配發現金股利金額將上看19.71億元。