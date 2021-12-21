立法院院會今天三讀通過「證券交易稅條例修正案」，當沖降稅優惠將再延長3年，稅率維持現行千分之1.5，至2024年12月31日止。（資料照）

立法院院會今天三讀通過「證券交易稅條例修正案」，當沖降稅優惠將再延長3年，稅率維持現行千分之1.5，至2024年12月31日止。

台股自2017年4月28日起實施當沖降稅，將稅率由千分之3降至1.5，原訂實施1年，期滿後再延長3年8個月至今年底。行政院會8月19日通過財政部所提「證券交易稅條例修正草案」，優惠再延長3年。

財政部長蘇建榮於朝野協商時曾表示，當初當沖降稅的主要目的，是增加股票市場的流動性，讓量增加、活絡股市。儘管部分人士意見認為當沖降稅應變成常態化，但如此一來，股票市場將來政策調節的工具就喪失了建議和上一次一樣，延長3年降稅時限。

金管會黃天牧則在朝野協商時指出，當沖這兩年對於國內資本市場價和量有正面影響，今年上半年每天成交量大概4000億元以上，活絡市場，提振投資人對於市場的信心，它能夠滿足投資人不同的投資目的，且違約比例非常低，僅佔市場交易531萬人的0.014％；對於今年上半年有些個股當沖沖到五成以上，證交所也採取管理、警示措施。