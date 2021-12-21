屏東一對林姓兄弟在父親過世後，向法院提告5位叔伯姑姑們，在祖父過世多年後，仍拒絕透露祖父遺產數額，還帳了兩兄弟不懂法律，要他們簽署疑似放棄繼承文件，希望法院能查明後進行分割，屏東地院調查後，林姓兄弟的祖父遺產僅有農會戶頭裡近2萬8922元存款，經與5位叔伯姑姑分配後，2兄弟各僅能拿到2400多元，本案可上訴。

根據判決書記載，林姓兄弟的祖父於106年過世後，兄弟兩人認為祖父遺產全 由5位伯叔及姑姑等人，表示要將數額計算後再分配予他們等人，事後又他們簽署不明文件，兩兄弟自認不諳法律，僅依稀得知該不明文件似與拋棄繼承有關，故始終拒絕簽署，長輩們就因此對他們兄弟惡言相向，且拒絕透露祖父詳細確實之遺產數額，導致兩兄弟無法與長輩討論分配遺產相關事宜。

但林姓兄弟的長輩們出庭時表示，父親的存摺、印章皆為父親自己管理使用，誰都拿不到，且父親去世後，兄弟姊妹們從未要求兩位姪子辦理拋棄繼承，且父親的遺產，僅存在銀行內的帳戶存款外，別無其他遺產，所有繼承人均已分配完畢。

長輩也表示，兩位姪子同意分配並已取得匯款新台幣174,033 元，此分配金額之計算方式亦經雙方召開家族會議一同在場核對，也當場取得計算方式明細表，姪子也未提出異議，更提供帳戶供他們匯款。

屏東地院調查後，認為已故林翁還有一筆農會近2萬8,922元的存款及利息，經5名子女各分得1/6，2名侄子各分得1/12，以此換算，林姓兄弟可以各分得2400多元。