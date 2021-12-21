運勢命理網站「知命命理」分析，冬至是非常重要的節氣，甚至俗語有「冬至大如年」的說法，冬至被賦予了許多意義，其中化太歲是尤為重要的一點，2022年犯太歲的生肖虎、猴、蛇、豬應把握這一天化太歲，才能在新的一年逢凶化吉，遠離霉運。

值年太歲將軍交替，掌管人們一年的吉凶禍福，犯太歲者一定不可掉以輕心，應在衝犯太歲前一年的11、12月份及時恭請化太歲符化解災厄源頭，勿超過冬至前後，太歲洶洶，儘早化解為宜。2022年即將到來，對於很多人來說，是一個新的開始，但對於「虎、猴、蛇、豬」這四大生肖來說，在2022年命犯太歲，會是更加艱難的一年，十年好運好過，一年敗運難熬，及早化解是最好的。

俗話說：「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，太歲影響著每個人的運程。流年值太歲、衝太歲、刑太歲、破太歲、害太歲都對運勢有不利影響，統稱為犯太歲。凡流年犯太歲之人，通常會遭遇不少煩惱與困難，如財運低迷、事業不順、情感變故、健康抱恙，生活中還會遭遇口舌是非，情緒容易波動，可能惹上管非，嚴重者甚至出現血光之災，發生飛來橫禍。

當一個家庭裡出現兩個或兩個以上流年犯沖的人，會形成群體效應，其危害程度更為嚴重，不僅個人運勢受阻，甚至整個家庭都難逃霉運。

2022年虎、猴、蛇、豬等犯太歲生肖若想要保持運勢，平安度過太歲年，可至廟宇參拜點燈，祈求來年順利，或藉助化太歲法寶改善運勢。流年善變，越早奉請使用，便能越早改變運勢，防患於未然，化解流年不利，化解負面作用，提升運勢，稱心如意。

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