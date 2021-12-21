歌手王力宏日前遭到前妻李靚蕾爆料私生活淫亂，並患有「性愛成癮症」讓外界相當驚訝，但有些人卻利用這個病症大賺一筆。一名來自日本的學霸博士「山下崇博」，因性愛成癮決定下海拍攝謎片，沒想到竟意外獲利高達上億日幣，但下場也很慘。

根據日本《周刊文春》的報導，山下崇博自富山縣的明星高中畢業後，便順利的東京大學，並一路攻讀到博士學位，出社會後進入產業技術綜合研究所主任研究員，年薪高達875萬日幣（約新台幣215萬）；而40歲的他平時與妻小分居在筑波市與東京兩地，因此他只好在東京另尋紅粉知己。

而山下崇博剛開始原本只是沉迷於「多人性愛派對」，後來得知謎片內幕的相關資訊後對此相當感興趣，為了滿足生理需求，山下崇博自2017年開始竟找來「小三」一同合作拍攝謎片於平台FC2上銷售，並由他以暱稱「受孕男子」（孕ませマン）來擔任謎片男主角，小三則負責攝影，單片售價預估為6000至1萬日幣（約新台幣2500元）不等。

但剛開始事業相當慘淡無人關注，直到後來他透過性愛派對的主辦人牽引，認識更多身材火辣的風俗女子，並以高價片酬邀請她們「真槍實彈」演出，他的事業才逐漸起飛，短短300天就上架了250部作品，從2020年12月至今年9月期間，10個月內就進帳1.8億日幣（約新台幣4408萬），即使扣掉其他女子的片酬，也淨賺高達1億日幣（約新台幣2450萬）。

一劍浣春秋表示，日本謎片商為此都感到相當氣憤，因為他們砸大錢養女優並聘請工作人員拍片，成本都比他還高，卻因一個「受孕男子」打壞市場。所幸，山下崇博已於11月份遭到警方逮捕並扣押所有不法獲利，才結束這場鬧劇。