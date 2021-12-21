香港立法會選舉完成，大陸央媒針對美國、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭「五眼聯盟」的批評，「反制不過夜，有來必有回」。僅3個小時，相繼發文反制。20日晚11時許，新華社發布快評《「五眼聯盟」的色盲與弱視》；21日零點剛過，《人民日報》鐘聲與央視總台國際銳評幾乎同時發布評論文章《「五眼聯盟」必須收回干預香港事務的黑手》《誰在破壞香港民主？「五眼聯盟」不打自招》；不到20分鐘後，新華社刊發特稿《為什麼說這場選舉不容造謠抹黑？》；凌晨1時左右，《環球時報》發表社評《「五眼昏花」，見不得香港走上正軌》。

澎湃新聞稱，五篇文章警告某些西方國家和政客，外部勢力再怎麼瞎折騰，也阻擋不了香港特區在民主法治的大道上闊步前進。

澎湃新聞認為，無論從過程還是結果來看，此次立法會選舉都是一場成功的選舉。正如許多香港市民所說，「這次立法會選舉比以往任何一屆選舉更具多元化和廣泛代表性，完全符合香港的整體利益，是香港民主制度的里程碑。」

澎湃新聞引述，然而，「五眼聯盟」在事實面前倒成了色盲與弱視。新華社的評論文章分析指出：之所以這麼說，是因為他們看不見香港選民的踴躍和熱情；是因為他們看不見此次選舉體現了香港民主的五光十色；是因為他們看不見新選舉制度正本清源、築牢屏障，香港確立了「愛國者治港」新秩序。

《人民日報》鐘聲提醒「五眼聯盟」，應該好好治治自己的選擇性色弱、色盲症，睜大眼睛看看，他們根本不是「民主優等生」，更沒有資格充當「民主教師爺」。

事實上，說到民主和人權，「五眼聯盟」最應該拿鏡子好好照照自己國內抗疫失敗、政治極化、種族歧視等問題。正如總台國際銳評所言，放著自家屋子不打掃，倒有精力「關心」中國香港特區市民的權利和自由，真是虛偽至極！

《環球時報》的社評文章分析指出，在美國的策動和主導下，「五眼聯盟」已成為最反華的西方組織。近年來，只要是「五眼聯盟」搞出的統一行動，幾乎都是攻擊汙蔑中國的，腔調從來沒有變過。我們可以下這樣一個判斷，在對待香港事務上，凡「五眼聯盟」反對的，往往是香港繁榮穩定所必需的；凡「五眼聯盟」支持的，大都包藏著他們反中亂港的禍心。從這個意義上講，「五眼聯盟」現在發聲明譴責，恰恰說明香港做對了。