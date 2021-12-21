民進黨政府在完封四大公投後乘勝追擊，府院黨高層取得決策共識，力推新竹縣市合併升格，引發爭論。對此，民進黨前立委林濁水批評，搞區劃要有基本知識，不能只有政治盤算。

四大公投案18日結果底定後，總統蔡英文19日一早召集府院黨高層及部分執政縣市首長，除商討政經局勢，與會者也對竹竹合併有高度共識，認為須以宏觀視野討論國土行政區畫。

林濁水今（21）日在臉書指出，「為了讓半導體產業最大的聚落更有力整合，所以大新竹非合併不可」，這理由夠冠冕堂皇；並酸，台積電是護國神山，但是最大、最新的廠在高雄和南科，為了聚落夠大，建議總統趕快把竹科、中科、南科高雄廠區都劃成新竹的飛地，由大新竹市管轄，聚落才夠大，否則簡直讓護國神山台積電亂搞「逆聚落化」，危害台灣莫此為大。

林濁水也說，所謂台灣科技產業聚落，哪裡只是新北、竹北兩市，豈不是從新竹、桃園一直到內湖、南港？而事實上整個台灣是一日生活圈，早成為一個完整的產業聚落。