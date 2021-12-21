爭議網紅鄧佳華首支成人片《華根初上》昨晚上線，他與身高170cm、D罩杯女優苡若的火辣畫面全播出，平台流量瞬間暴增，鄧佳華也在臉書答謝網友們的支持。

鄧佳華在臉書公開《華根初上》海報，上面印著slogan「一個27歲童貞男奮力圓夢的故事」畫面中，他閉眼享受著苡若在耳邊磨蹭，兩人還一起洗泡泡浴，讓不少好奇心重的網友坐等影片上架。果不其然，鄧佳華在處女作出爐後26分鐘發出捷報：「感謝大家的支持，剛剛聽到片商說《華根初上》21:00上映，已經被瞬間流量灌爆平台，目前工程師正在排除中，很快會重新啟動。」同時喊話會加倍努力，讓大家看到更好的作品。

據悉，鄧佳華和苡若在片中是真槍實彈，網友紛紛留言：「預告片還可以欸，人生第一次嚴肅的看AV片」、「震驚了，女生真的是聖母」、「那個傳教士的施力方式真的像第一次啊」、「我看了，我後悔了」、「女的身材還不錯耶」引起熱議。

苡若稍早之前接受《挖新鮮x觸Mii》專訪，揭露《華根初上》片場秘辛，劇組告訴她不用演，只要真實表達生理反應就好，「他讓我達到4次高潮，是因為我真的數得出來，所以我的高潮是真的」並證實鄧佳華的尺寸高於國民平均值，合作完後給予對方8分評價。