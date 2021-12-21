根據研調機構IC Insights所釋出的最新數據顯示，今年全球將有17家營收規模破100億美元的半導體公司，預估今年三星半導體營收將上看831億美元、年增加34%，將拿下今年全球半導體營收冠軍，台灣的台積電(2330)、聯發科(2454)則分別位居第三名、第九名，其中，聯發科今年營運爆發，漲幅達60%，僅次於超微。

今年17家營收逾100億美元的半導體廠商，今年平均營收年增26%、更勝整體產業的25%，本次IC Insights公布的17家半導體廠依序為三星、英特爾、台積電(2330)、海力士、美光、高通、輝達、博通、聯發科(2454)、德州儀器、超微、英飛凌、蘋果、意法半導體、鎧俠、恩智浦、亞德諾。

以今年來說，排名第11的超微拿下超級進步獎，相較去年同期大幅成長65%，成長率居冠，另外，聯發科、輝達和高通等也均在今年的交出亮麗成績單，年成長分別達60%、57%以及51%。