冬令進補是中華民族自古流傳的民間習俗，而冬至是「陰極之至」，故稱「冬至」，冬至時須更注重滋補養生，古人更有「數九天」的習俗，冬至後以每九天為一個單位，當來到第九個九天，冬季就算正式結束了。其中，最冷的時節就屬於第三個九天，也就是俗稱的「三九天」，俗話說「補冬，補嘴空」、「冬至進補，春天打虎」，可見冬至進補於華人的重要性。

冬季，最顯見的問題就是循環代謝減緩，所以冬令進補，最重要的是加強體內的循環代謝，紅麴是中國古老智慧的結晶，納豆是日本千年的養生精華，許多人會以紅麴、納豆入菜以滋補強身，但納豆獨特的風味令許多人卻步，紅麴料理應用有限，超級站萃取納豆、紅麴營養精華，並搭配3大養生複方，打造納豆紅麴膠囊，一天一顆，擁有清心養生的青春防護。

納豆中的納豆激酶能增強體內循環，在寒冷的冬季維護身體機能。(示意圖/旺中文化傳媒提供)

納豆激酶是納豆中最活耀的功能性成分之一，具有代謝順暢、增強體內循環之效，幫助思緒清晰，提升身體機能；紅麴是先人古老智慧的結晶，內含紅麴素，簡單掃除身體負擔，促進身體循環。

3大養生複方選用知名德國生產廠的大豆卵磷脂，選用符合歐洲非基因改造規格之大豆製作，守護循環、減輕負荷，促進新陳代謝、增強保護力；韭菜籽中含有豐富的維生素 B1、B2、C 與鋅、鉻、錳、鍺、銅、硒、鉀、鎂等超過 10 種維生素及礦物質，有效調節生理機能，調整體質，充沛精力；紅景天是連康熙皇帝都懾服的神奇藥草，暢通體內循環、加速營養素吸收。

補充納豆紅麴膠囊，幫助新陳代謝。(圖／超級站提供)

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納豆紅麴膠囊

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