根據世界衛生組織(WHO)統計,心血管疾病早已是全球首要死因,且三分之一的死亡年齡低於七十歲。過去以為心血管疾病找上的應該都是老年人,但近年陸續傳出如知名影帝、金控公司主管等青壯年名人,因心血管問題猝死或需復健的消息,心血管疾病年輕化趨勢的危機,似乎瞬間變得立體,讓人倍感威脅!

●五個台灣人中 就有一個血脂超標

在《未行動的代價:亞太地區心血管疾病之次級預防-The Cost of Inaction: Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in Asia-Pacific》最新報告指出,包含台灣在內的亞太區八國曾經發生過心肌梗塞或中風的患者,四年內再次復發的風險高於一般人30%。

且從國民健康署公布之2016-2018年國人三高盛行率可看出,台灣18歲以上成人有21.63%為高血脂族群,平均每五人之中就有一人的總膽固醇或三酸甘油脂超標,或正在服用降血脂藥物治療。

●心血管疾病年輕化 恐與高血脂有關

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長李貽恆醫師指出,儘管心血管疾病原因與三高(高血壓、高血糖、高血脂)及吸菸習慣有關,但台灣研究論文發現,當前台灣與全球心血管疾病55歲以下年輕患者雖都有上升趨勢,老年人口的發生率並未增加。

且深究病史發現,該族群併發其他二高的狀況並不顯著,但有高血脂問題的人口增加幅度卻很大,因此可推斷,心血管疾病年輕化的關鍵,恐怕就在最令人無感、較難居家檢測的「高血脂」問題。

●心肌梗塞 復發致命性心血管疾病高達3成

「高血脂」最重要的指標就是低密度膽固醇(LDC-C),又被稱作壞膽固醇,長期濃度過高會積累在血管壁上造成血管發炎、動脈硬化與血管堵塞,導致心肌梗塞或腦中風。

李貽恆表示,一旦發生心肌梗塞,復發致命性心血管疾病事件機率就高達20-30%,這表示在三個心肌梗塞倖存者中,就有一個在一年內會再次受到心血管疾病打擊,不僅恐失去寶貴生命或行動能力。

(示意圖/常春月刊提供)

●控制低密度膽固醇 降低復發機率

經濟學人智庫報告指出,近八成的心血管疾病如心肌梗塞或中風,是可以事先預防的,如降低低密度膽固醇(LDL-C),達到LDL-C治療目標,即可有效降低疾病發生率。

中華民國血脂及動脈硬化學會祕書長黃柏勳醫師表示,根據中華民國血脂及動脈學會提出的臨床治療指引,高風險族群如急性冠心症與冠狀動脈血管疾病患者,其低密度膽固醇(LDC-C)建議治療目標為70mg/dL,若急性冠心症合併糖尿病等慢性疾病,則可以更積極控制在55mg/dL以下。