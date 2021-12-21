台南市近3年來躍升國內房市熱區，台南市政府21日公佈111年公告土地現值年增3.01％，公告地價則比109年上漲3.55％，新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺33.6萬元（每坪約111萬元），第五度蟬聯台南市地王，「地后」則是位於西門路一段的新光三越新天地店，公告現值每坪約103萬元。

台南市長黃偉哲21日表示，台南市近年來各項重大建設、及土地開發區，陸續完工，包括永康新設鹽行國中暨附近地區區段徵收、永康物流及轉運專區市地重劃區、新營長勝營區市地重劃區、麻豆工業區市地重劃區、台南都會區北外環道路及大臺南會展中心等，增闢多處公共設施及交通路網、提升台南市居住環境品質。

加上南科與沙崙智慧綠能科學城經濟雙引擎，帶動台南市科技產業發展，使台南市不動產交易熱絡，房地產市場蓬勃發展，須合理調整公告現值及公告地價，以適度反映市場交易價格的變動。

台南地政局長陳淑美指出，台南市111年公告土地現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會評定通過，公告土地現值比110年上漲3.01％，其中，非開發區公告現值調整2.07％，開發區專案調整公告現值34.66％。

陳淑美表示，公告現值漲幅較大的地區分別為永康區的5.98％、歸仁區4.78％、善化區4.68％、以及新市區4.19％等，調幅較高的區段，主要為市地重劃或區段徵收等整體開發地區，或南科與歸仁高鐵特區，其中，以永康區鹽行國中區段徵收區漲幅138.05％、安南區佃西一自辦市地重劃區漲幅100％、永康物流及轉運專區市地重劃區漲幅34.84％、七股科技工業區漲福27.27％、永康砲校區段徵收區（第一期）漲幅26.43％、麻豆工業區市地重劃區漲幅24.40％為最多。

她說，整體而言，此次公告現值調整，針對一般地區緩漲，對於交易熱絡、市價上漲較多的地區，則給予較大漲幅，以實現交易的賦稅公平。

陳淑美表示，台南市111年公告地價，比109年平均上漲3.55％，台南全市一般土地平均公告地價調幅為2.06％，一般民眾自用住宅用地稅負增加不多，而主要新開發完成的整體開發地區，公告地價平均漲幅為95.57％，反應公共建設完善、環境改善、土地使用分區變更帶來的價值提升與地方繁榮的效應。

她說，台南市各行政區存在地區差異，以公告地價為例，在全市13786個地價區段中，調漲區段6000個，調降區段數820個、持平區段數則有6966個。

台南市地王仍是新光三越中山店，公告土地現值每平方公尺33.6萬元（每坪約111萬元），第五度蟬聯台南市地王，地后則是位於西門路一段的新光三越新天地店，公告現值為每平方公尺31.2萬元（每坪約103萬元），另，住宅區公告現值最高在北門路一段（民族路一段地下道旁），公告現值每平方公尺24.86萬元（每坪約82萬元）。