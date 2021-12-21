38歲台灣女星陳妍希早年以電影《那些年，我們一起追的女孩》有「國民女神」封號，5年前她閃電嫁給因《神鵰俠侶》結緣的陳曉，兩人育有一子「小星星」。近日，小星星過5歲生日，陳妍希不僅為兒子作詞唱新歌慶祝，也難得曬出一家三口氣氛溫馨同框照，間接回應了常被傳婚變的傳聞。

陳妍希外型甜美，當年演出《那些年》後就有國民女神、國民初戀等封號，為該部電影獻唱主題曲的胡夏，最近在節目《大伙之家》透露近期遇到陳妍希，感嘆有如回憶殺，並笑當年唱完〈那些年〉後一度沒有消息，等到半年後歌推出了，自己聽到這首歌差點不認得。

陳妍希曬出一家三口照片。（圖／翻攝自陳妍希michelle微博）

而陳妍希與陳曉結婚5年，先前趙麗穎與馮紹峰離婚，網友一度起鬨要趙麗穎與陳曉復合，當時陳妍希高EQ回應婚姻是她和陳曉之間的事，「只要我們兩個好好的，不用理會其他事情」。她也強調兩人在一起經歷過很多美好的事情，但因為生活還是會有摩擦，不管是朋友、工作夥伴或是另一半，「任何一段關係都要花時間去經營和維持，兩個人在一起都希望對方快樂。」

陳妍希分享和兒子小時候合影跟替兒子作的歌曲。（圖／翻攝自陳妍希michelle微博）

近日，陳妍希和陳曉的愛子小星星過5歲生日，陳妍希昨分享一家三口照片，並秀出為兒子作的歌曲，寫下：「這首歌，送給我的寶貝，願它能溫暖你的一生，盼你在黑暗處，總能看到光，You are my star,my only star」，「生日快樂，我會永遠永遠的愛你」，引來網友回應：「星星生日快樂，你有一個很棒的媽媽」、「星星是幸福的小朋友，真的有很多人愛著星星」、「這睫毛跟爸爸的長睫毛一模一樣」、「小星星要健康長大呀，像爸爸陳曉一樣頂天立地哦」。