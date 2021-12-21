「我是台中市長盧秀燕！」21日上午10點半，如果接到盧秀燕電話，你可能是中了台中購物節加碼獎50萬現金，或是中了一棟豪宅，成為豪宅主人幸運兒。

盧秀燕今日在市政會議表示，十點半將抽出台中購物節的最後大獎，第一大獎是附有停車位的「好宅」，還有一個加碼50萬現金大獎，「如果你接到我打電話給你，那就恭喜了，表示你會過一個獲現金、豪宅的好年，請等我的電話」。

盧秀燕舉辦購物節千萬豪宅壓軸抽獎，還有實木家具、名畫等多樣好禮，此外，為感謝民眾熱烈支持，將抽出慶祝登錄金額加碼50萬元現金一組，讓民眾把大獎抱回家。

今年台中購物節延續去年，壓軸抽同樣是由麗寶建設提供的附車位好宅一戶，好宅位於北區面對育強街，位於角間、採光通風良好、樓高3.6米、小豪宅也能有豪宅的收納空間，幸運抽中的民眾，入住後將享有健身房、游池、SPA池、閱覽室、兒童遊戲區、撞球室等近20項全齡化公設。

文化局也提供2幅市值不斐的畫作為抽獎品，預計於壓軸抽當天抽出，一幅為陳向濂「金色年代-鹽來如此」，畫家以水墨山形與金箔呈現出蒼鬱璀璨的寶島之姿，畫中出淤泥而不染的蓮花隱喻著高風亮節的文化價值，頂著烈日曬鹽的昔日台灣婦人，則象徵著金色年代的本土情懷。

另一幅則是簡錦清「一眸」，畫家於創作理念中寫到，「路旁的小花、小草，或許並不顯眼，它或許沒有特殊的地方，仔細端詳，那麼特殊總是引起些許的共鳴」。