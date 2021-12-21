今天是農曆24節氣中的「冬至」，傳統吃湯圓的日子，也代表過年快到了。中央氣象局長鄭明典今PO文「冬至烏、過年酥」，引起網友熱烈討論。

鄭明典說，到了冬至就會想起小時候三代同堂搓湯圓的時候，而這句諺語又和天氣有關，要用台語唸，代表「冬至若下雨，過年就會有好天氣」；「烏指烏雲密布，陰雨天的樣子」、「酥則是衣服或棉被曬過大太陽後的蓬鬆狀」。

「冬至」過後還有「小寒」、「大寒」，然後除夕。鄭明典回憶，小時候聽長輩們寒暄，對話裡常出現這句。具體來說，若冬至下雨，象徵春節天氣好；要是冬至出太陽，那過年天氣就不大妙了。

許多網友覺得新奇，第一次聽到有趣的諺語，「我還以為是冬至抓到烏魚，過年就會有魚酥呢」、「台語很有趣」、「這是老人家的智慧，一代傳一代」。不過也有網友認為，「冬至」到過年還有一個多月，如今氣候變遷，早年的諺語已不一定準，「如去年冬至烏，但過年也沒有很酥啊」。