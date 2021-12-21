當年拿下《我猜我猜我猜猜猜》笑顔美少女單元冠軍的李佳穎，被發掘出道後演出許多偶像劇，可愛的臉蛋加上嬌小的身材，始終「逆生長」的她完全看不出來今年已經38歲，被封為「童顏女神」，而形象一直都很清新可愛的她，昨晚(12/20)曬出一系列自拍照，竟化身吐女郎豪洩美胸，讓人看得心跳加速。

李佳穎昨晚在IG貼文，透露找到新的興趣，把喜歡演戲的心投入到新學習的魔法上，就這樣從夏天練到冬天，「練習了許多大型魔術道具，很好玩！很有趣！也不小心受了點傷」，練習成果，終於趕在2021年末拍出新YT影片跟大家分享，直呼這部片超重要「想送給喜歡我的粉絲、今年剛認識我的觀眾」。

李佳穎感謝了很多人幫忙拍攝這部片，透露是疫情期間的某個凌晨，突然冒出「演戲+魔術」的念頭，馬上找魔術師跟舞台劇演員朋友幫忙，從劇本到三機拍攝都自己籌備，很珍惜這次好玩的機會，「謝謝你們陪我一起做了一件好玩的事，「沒有為什麼⋯⋯就是喜歡！開心！」。

這組照片中，李佳穎化身超辣魔術兔女郎，黑色深V領口設計大露豐滿美胸，下身則因兔女郎裝加上點點黑絲襪，大露嫩白長腿，搭配李佳穎招牌可愛笑臉，散發性感小惡魔氛圍，辣照1小時內狂吸2萬人按讚，網友不禁大暴動激喊「不合理」、「眼睛該看哪」、「不可能這麼辣吧」、「OMG我的天」，好友LULU也趕來虧一波直呼：「辣妹駕到！」。