四大公投案18日投票結果出爐，公投案全數未通過門檻。積極投身公投宣傳的國民黨副發言人楊植斗表示，面對這個結果難過一天就好，從得票數據可見同意「反萊豬」者仍佔極大民意，故身為藍營的年輕戰將，他會繼續為食安健康而戰。此消息獲超過2000個讚，大批網友表達不捨，認為楊為了公投才剛絕食現又將投入繁重工作過於辛苦。

楊植斗19日在臉書發文表示，面對四大公投案全軍覆沒的結果，難過一天就好，因為下一步是要繼續為食安而戰。雖然反萊豬公投沒過關，但有不少縣市的有效票中，同意的票數仍大於不同意票。作為藍營的年輕戰將，雖然公投結果不理想，但為了這些投下同意票的選民，千萬不能喪志，要為了食安健康而戰，也要為2022年選舉積極備戰。

對此，楊植斗指出，大安區成功國宅有一投票所，投出517張同意票、115張不同意票、同意票的比率高達81%，千萬不能辜負這些憂心食安的民眾，所以他將規劃與戰鬥藍青年同志一起，在成功國宅烤81根香腸，向這些勇敢捍衛食安的選民致敬，也宣誓投入國民黨內市議員初選，為台北市的食安健康而戰。

此文獲得超過2000個讚、超過150則留言。網友紛紛回應：「超級心疼你，絕食這麼久，努力這麼久」、「捨不得啊，才剛絕食完又要繼續拚」、「把自己先照顧好，才能照顧大家，加油」、「真是真戰鬥藍精神」、「辛苦了！謝謝」。