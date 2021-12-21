據新華社報導，大陸《公司法（修訂草案）》20日提請全國人大常委會審議。主要修改內容包括堅持黨（中共）對國有企業的領導，完善國家出資公司特別規定，完善公司設立、退出制度，優化公司組織機構設置，完善公司資本制度，強化控股股東和經營管理人員的責任，加強公司社會責任等。

修訂草案共15章260條，在大陸現行公司法13章218條的基礎上，實質新增和修改70條左右。

具體來看，修訂草案明確中共對國有企業的領導，保證黨組織把方向、管大局、保落實的領導作用；在現行公司法關於國有獨資公司專節的基礎上，設「國家出資公司的特別規定」專章；完善公司登記制度，進一步簡便公司設立和退出；在組織機構設置方面賦予公司更大自主權；豐富完善公司資本制度；完善控股股東和經營管理人員責任制度；加強公司社會責任建設。

現行大陸公司法於1993年制定，1999年、2004年對個別條款進行了修改，2005年進行了全面修訂，2013年、2018年又對公司資本制度相關問題作了兩次重要修改。

全國人大常委會法制工作委員會副主任王瑞賀說明，修改公司法，是深化國有企業改革、完善中國特色現代企業制度的需要，是持續優化營商環境、激發市場創新活力的需要，是完善產權保護制度、依法加強產權保護的需要。