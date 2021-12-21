人民幣兌美元中間價21日報6.3729，上調204基點；20日中間價報6.3933，20日官方收盤價報6.3781，夜盤收報6.3758。

另外，中國人民銀行21日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率2.2％，持平上次，另進行100億元14天期逆回購操作，中標利率2.35％，持平上次。21日另有100億元逆回購到期，為7天期。