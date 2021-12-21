人民幣兌美元中間價報6.3729 上調204基點 10:322021/12/21 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價21日報6.3729，上調204基點；20日中間價報6.3933，20日官方收盤價報6.3781，夜盤收報6.3758。 另外，中國人民銀行21日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率2.2％，持平上次，另進行100億元14天期逆回購操作，中標利率2.35％，持平上次。21日另有100億元逆回購到期，為7天期。 人民幣中間價跌282個基點 創近三周低 防堵Omicron最強三劑組合這樣選 醫曝1狀況有望降級 #人民幣兌美元中間價 #上調 #基點 #天期逆回購 #中標利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金研院看世界－經貿對抗綿延無期 金融脫鉤已成美中過招戰場 04:102021/12/21 專題周報 韓今年人均所得3.5萬美元 登峰 04:102021/12/21 全球財經 英特爾釋單3奈米 瑞銀喊台積上740元 04:102021/12/21 財經要聞 降息了！大陸1年期LPR報價下調5bp 10:342021/12/20 兩岸 陸20個月來首度政策降息！人行下調1年期LPR 11:392021/12/20 財經 《金融》資金退場＆通膨大戰 2022年多元配置 08:522021/12/21 財經 20個月來首降息 人行下調1年期LPR 04:102021/12/21 財經要聞 台灣權王－美升息在望 國泰金開發金吸睛 04:102021/12/21 證券．權證 穆斯克繳稅110億美元 創新高 04:102021/12/21 全球財經 陸前外管局官員管濤：人民幣明年初可能回檔 12:092021/12/20 財經 建商瘋收購 木材再掀漲價潮 04:102021/12/21 全球財經 財經熱門新聞 核四公投未過明年恐缺電？台積電董座劉德音這樣說 - 財經 加薪5千沒人想升主管！被痛罵「年輕人不上進」真相曝光 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 離職前會把特休花完？過來人曝老闆想什麼：別做這件事就好 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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