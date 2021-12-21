美股四大指數續跌，所幸日韓股市昨大跌後，今早攜手彈升，台股開高17.73點、為17686.84點，並快速收復月線，惟鋼鐵股撐盤兩日後腿軟回落，航運、太陽能等族群跟跌，指數一度壓線，不過9:30過後向上急拉，上漲50餘點至17725點，測試月線的防守，金融股大單急敲，富邦金、中信金等同時點火，電子股龍頭權值股抬頭，台積電(2330)、大立光(3008)聯袂揚升，帶動大盤越攀越高，守住月線。

分析師指出，台股早盤雖一度翻黑，但在金融及電子權值帶動下，指數守住月線，越走越高，又有當沖稅制將延長3年消息傳來，預期台北股市今日下半場可望越漲越高。

盤面上，電子股龍頭權值股抬頭，台積電今日開低，多空在平盤處展開攻防；大立光(3008)受陸系外資看好最壞情況已過，早盤上攻續漲近6%；美光盤後股價大漲超過6%，記憶體與儲存封測受到激勵，群聯(8299)完成填息、南亞科(2408)等股價都在2%以上；石英元件中的晶技(3042)漲幅逾5%；金融股大單急，富邦金(2881)、中信金(2891)、國泰金(2882)、元大金(2885)同時點火，股價全面揚升。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，過去一周台股表現強勢的族群為半導體，包含晶圓代工、矽智財、第三代化合物半導體等等，綠能包含電動車、風電也有不錯表現。目前看來第四季終端銷售動能呈現溫和態勢，今年IC設計價格漲幅達10%至30%，且缺料品項大為縮減，有助明年出貨回復常態，營收表現看好，尤其伺服器管理晶片、高速傳輸晶片等。針對車用領域，電動車產業發展趨勢明確，雖然目前對台系IC設計廠商的營收占比不高，但未來值得長期關注，建議投資人逢回可考慮布局。