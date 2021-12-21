蔡姓騎士發現小黑貓竄逃至停等紅燈的自小客車底下，呼叫車主勿開車，報警後在對街等待警方前來。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

蔡男趴在地上以肉泥誘捕躲藏在車底下的黑色小貓。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

「車下有小貓不要開車!」高市1名曹姓婦人19日開車停等紅燈時，突然路邊一隻黑色小貓竄出跑到車底，路人見狀急喊勿開車，警方獲報和路人救援，成功捕獲；未料，小貓被收進籠子時，又趁機竄到另一輛車子的引擎蓋內，警民合作花了半小時以罐頭肉泥誘捕，眾人趁小貓吃大餐時，一舉將牠捉拿，結束喵星人救援任務！

警方指出，19日上午11時許，45歲的曹姓婦人駕車行經三民區自由一路，在自由和歸綏路口停等紅燈時，突然路邊竄出一隻黑色小貓咪，跑到曹婦的車子底下，一旁路人目擊，趕緊提醒曹女「車下有小貓不要開車」，員警獲報到場與路過的蔡姓男子（25歲）一同展開救援行動，順利捕獲小黑貓。

沒想到收編過程中，小黑貓疑受到驚嚇，又竄逃至同盟一路路邊停車格的1輛紅色汽車引擎蓋內，讓警民哭笑不得，眾人不停在車底下搜尋，最後開了一個貓罐頭，以肉泥誘捕小黑貓，耗費半小時，成功救出小黑貓，交由蔡男收編照顧，結束溫馨的警民合作拯救喵星人的任務。