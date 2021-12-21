雖然美股周一重挫，但在美股期指、亞股普遍反彈，以及立法院三讀通過當沖降稅延長3年，台股開高震盪，盤中一度漲逾百點，來到17773.40點，收復月線，權值王台積電在平盤上下徘徊，聯電受惠漲價行情激勵，漲逾1%，聯發科一度拉出半根漲停，大立光也一度亮燈漲停貨。

證交稅當沖稅率減半優惠將於年底到期，立法院院會今三讀通過證券交易稅條例部分條文修正，當沖降稅減半優惠延長3年，實施至民國113年12月31日，稅率維持千分之1.5。

台股開盤漲17.73點，以17686.84點開出，指數開盤不久一度翻黑至17652.32點，下跌16.79點，在當沖降稅確定延長3年激勵下，指數急拉，原本開低1元，以597元開出的台積電隨之翻紅至599元，小漲1元，金融類股指數也瞬間拉高，漲逾0.5%，富邦金、永豐金、中信金都有1%以上的漲幅。

Omicron快速在全球各地擴散，更嚴格的防疫措施恐衝擊全球經濟，美國總統拜登的支出計畫也可能在國會遭遇反對，美股周一(20日)4大指數全面收黑，道瓊工業指數大跌433.28點，跌幅1.23%，以34932.16點作收；標準普爾00指數下跌52.62點，跌幅1.14%，收在4568.02點；那斯達克指數下跌188.73點，跌幅1.24%，收在14980.95點；費城半導體指數下跌28.65點，跌幅0.76%，收在3732.39點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌1.19%，聯電ADR下跌1.26%，日月光ADR也下跌1.37%。