屏東縣74歲陳姓婦人2019年10月間妄想分居的78歲丈夫外遇，偷偷潛入丈夫租屋處抓姦，行跡敗露的她竟持砧板直接將丈夫活活打死，事發後向警局自首。一審屏東地院認定陳婦長期遭受精神疾病困擾，犯案非事先縝密計畫，惡性尚未達求其生而不可得之程度，依殺人罪判陳婦8年6月。高雄高分院21日宣判，駁回陳婦上訴。

判決指出，陳婦患有妄想型精神病合併憂鬱症，多年來妄想丈夫有外遇，兩人常常為此發生爭吵，丈夫還申請保護令，兩人還因此分居。

2019年10月31日中午，陳婦到屏東市丈夫的租屋處想要捉姦，因無所獲先離去，沒多久又回到丈夫租屋處。陳婦擔心自身行蹤曝光，躲在廚房一藏就是2小時，但還是被丈夫發現，兩人又爆發爭執。

陳婦丈夫不滿一直被騷擾，氣得抓起桌上一塊隔熱用的砧板追打陳婦，一路追打進廚房，過程中因為年邁雙手無力，砧板掉落在地，被陳婦搶到。陳婦撿起砧板，竟回擊丈夫的頭、頸、胸、腹部及四肢多處，打到丈夫多處骨折與脫位、頭胸部塌陷，最後因顱內出血、腦腳裂傷、後腹腔出血，經送醫後宣告不治。

陳婦犯案後還將砧板藏回廚房，冷靜的清洗身上血跡、更換血衣後離開丈夫租屋處，稍晚打電話轉告女兒，女兒趕抵現場立刻叫救護車，陳婦也打110自首。一審屏東地院認定陳婦長期遭受精神疾病困擾，犯案非事先縝密計畫，並非完全泯滅良心，惡性尚未達求其生而不可得之程度，依殺人罪判陳婦8年6月。