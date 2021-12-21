去年田山盛國到NCC噴漆，台北地方法院第一審將他毀損罪判罰2000元，另恐嚇NCC委員林麗雲判刑2月可易科罰金，但NCC不服請檢方上訴遭駁回；他聆判完說，一審簡易庭法官已透過判決解釋為何不構成犯罪，NCC硬要濫訴，造成司法資源浪費，NCC行為實在很不可取。

先前北院第一審開庭時，田男說，NCC撤銷中天新聞台執照，違反憲法保障的言論自由，他為了對NCC違法亂紀的行為表示抗議，才會將其旗幟降下並噴漆，他並引用最高法院撤銷魏揚有罪的判決理由，稱自己和魏揚等人一樣，行使公民抵抗權。

田山盛國接受採訪，他說自己只是一個庶民，也不是想出名的政治人物或社會運動人士，他實在看不下去NCC的蠻橫，才會揚言帶人去找NCC委員林麗雲抗議，之後再到NCC用噴漆方式表達訴求。

田男說，案發至今，他受到警察逮捕、檢方偵查訊問，及檢方聲請羈押等煎熬，在花不起錢聘請律師，又沒有其他人提供協助下，只能獨自面對漫長的訴訟程序。

21日檢方上訴駁回後，田男有感發地說，NCC使用國家的資源和權力，硬要濫訴民眾妨害公務、侮辱公署，而簡易庭法官已透過判決解釋為何不構成犯罪，NCC硬要濫訴，造成司法資源浪費。