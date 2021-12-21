規模最大的台股主動基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」，即將在12月28日進行今年度年終配息第一階段公告，去年度（2020年）該基金之資本利得年終配與月配息合計配出年化配息率9.25％的成績（年化配息率為估算值），該基金去年度之含息報酬率則為25.90％。今年在台股持續創新高下，亦累積一定幅度資本利得，一月的大紅包非常值得期待。元大台灣高股息優質龍頭基金投資經營穩健及高現金股息殖利率台股標的，結合每月配息與年終配息，並有收益平準金機制，保護配息金額不會因為投資人大增而被稀釋，細膩的機制讓該基金成為國人高股息台股基金首選之一。其中每年一月發放的配息金額（包含一月之月配息與年終配息），好比是年終獎金、發紅包的概念，讓投資人完整掌握台股資本利得與配息機會。根據主計總處最新預測，台灣2021年經濟成長率再度上修至6.09％，2022年也有4.15％，今年前三季台灣企業獲利累計數字已達新台幣3.2兆，全年獲利有機會輕鬆突破4兆元，將寫下空前獲利紀錄，預期企業配息金額也將跟著上調。反映台灣經濟走勢與企業營運，台灣加權指數今年以來上漲約兩成，對元大台灣高股息優質龍頭基金今年度的年終配息十分有利，投資人此刻進場除了即將參與配息，也能布局2022年台股可期的漲勢。同時，為了讓投資人方便查詢元大投信之基金、ETF配息，元大投信全新APP「元大基金先生」推出基金、ETF配息紀錄查詢功能，此外貼心地將投資人最關心的配息公告、淨值到價設為推播功能，並大幅簡化基金交易、基金庫存查詢畫面，成為投資人最愛的理財APP之一。元大投信提醒，投資人參與基金配息時，除了關注配息率，應同步留意報酬率，高配息率不等同報酬率，並需注意配息頻率，半年配或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一而使配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情況。