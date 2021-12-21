大陸「直播一姐」薇婭20日遭到大陸稅務局通報，因涉及偷逃稅，被重罰人民幣（下同）13.41億元罰款。大陸稅務部門內部人士表示，除薇婭外，還有部分頭部主播沒有披露，各頭部主播一直在補稅且越查漏洞越大，具體金額驚人。

新京報21日報導，薇婭也是繼雪梨、林珊珊之後，被官方查出鉅額逃漏稅的知名網路帶貨直播主。

報導稱，大陸稅務部門內部人士對此表示，雪梨雖為大陸直播帶貨界第一個被披露偷逃稅的主播，但薇婭等頭部主播也於稍早前被查，且因關聯金額大、影響廣泛，稅務部門還派遣專辦組進駐頭部主播等所在公司進行辦理。

報導指出，除了薇婭之外，還有部分頭部主播沒有披露數額，各頭部主播一直在補稅且越查漏洞越大，具體資料無法透露，但已知「數額驚人，至少幾個億」。此次薇婭偷逃稅款超過6億元也印證了上述說法。不僅如此，大陸官方正在商討公布其餘頭部主播的恰當時機，具體處罰也不會在同一天公布。