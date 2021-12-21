澳洲央行21日公布12月7日決策會議紀錄，內容顯示央行將自明年2月起縮減每周購債規模。根據會議記錄，政策委員會一共提出3個政策選項，其一是自2月起逐步縮減購債規模至5月完全退場，其二是自2月起逐步縮減購債規模至5月重新評估購債計畫，其三是讓購債計畫在2月完全退場。

澳洲央行總裁路易（Philip Lowe）上周已預告，央行將視國內就業成長進度、通膨及消費者支出數據來決定明年2月將採取何種行動。會議記錄也指出，假設接下來澳洲經濟再度受到衝擊，央行可能會提出其他政策選項重新考量。