資深媒體人趙少康指新北市長侯友宜選前發布的千字文，為影響公投結果的關鍵。對此，侯友宜今表示，謝謝大家的批評指教，他會用誠心的態度積極努力，為人民做事，努力把現在市長工作做好。（蔡雯如攝）

國民黨推動公投失利，藍營部分人士將矛頭指向新北市長侯友宜，雖侯友宜已表示願意承擔，勸大家放下，但資深媒體人趙少康仍認為侯友宜在選前的千字文影響此次團結。對此，侯友宜今（21）日受訪時表示，謝謝大家的批評與指教，自己會用誠心的態度積極努力、為人民做事，努力好好把現在市長工作做好，不辜負市民的託付，好好努力往前走。

侯友宜今視察社會住宅，面對媒體提問，此次公投高雄票數多，趙少康認為是高雄逼人民吃萊豬。侯友宜認為，公投已經投出來，就尊重結果，最重要現在人民要往前看的是，面對高物價、高通貨膨脹，加上民眾的薪水、經濟、民生，這才是民眾最重要的，尤其我們要把防疫做到好，人民關心的事情，才是他現在更要努力、往前的最大支持力量。他也強調，會好好努力做事，做出人民有感，在新北市這塊土地讓大家都可以安居樂業。

侯友宜也提到，相信大家都會自我檢討，包括他本人也要自我反省檢討，檢討後大家要放下一切，團結往前走，只有努力做出人民期待、所託付的責任，這才是我們要的，每個人都有權有責，中央也有自己的權力跟相對的責任，公投結果出來，中央應更要告訴我們萊豬的把關如何做到更好，電力的問題會不會影響產業發展，國家安定、大家如何團結往前走，是每個人都要去思考的，中央跟地方還是要齊心齊力為人民做事。

至於被問到台中中二選區立委補選，是否會去站台？侯友宜說，在整個選舉過程，我們都會用黨的角色，每個人做好自己的工作角色，把自己的角色做好，贏得人民信任，這才是最重要的。