海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛一營一名24歲楊姓上兵，去年10月某日凌晨2點到4點擔任哨兵勤務時，竟脫下包括10發實彈在內的身上全副裝備，擅離職守，跑到營外帶女友回營區幽會近2小時，事後遭同袍檢舉吃上官司，高雄地院審理後依擅離勤務所在地罪，將他拘役40日，得易科罰金4萬元。

據「三立」報導，已於去年11月退伍的楊男，曾在海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛一營服役，卻在退伍前不到一個月的去年10月26日凌晨擔任哨兵勤務時，不顧另一名陳姓哨兵的阻止，佯稱已獲長官許可出營接親友，隨即脫下鋼盔、防彈背心、S腰帶、實彈10發、彈袋2個等執勤裝備，放置在哨亭後擅自出營。

楊男出營後，於凌晨3時5分帶鮮姓女友回營區內，女友直到凌晨4時50分才離開營區，楊男之後沒回到崗哨，直接回寢室就寢，跨張行徑遭同袍檢舉後曝光，楊男因而吃上官司。

高雄地院審理時認為，楊男當時為現役軍人，竟在擔任哨兵勤務擅離職守，已影響軍隊紀律及營區安全管控，考量犯後始終坦承犯行，因此依《陸海空軍刑法》第35條第1項「擅離勤務所在地罪」，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。