王力宏被前妻李靚蕾指控私生活亂，還指出有召妓、約砲等行為，事件延亂燒3天之後，王力宏決定公開道歉並暫退演藝圈，手中的廣告、代言全被撤回，演藝事業全面崩塌，曾身為粉絲的雙胞胎女星「依依佩佩」中的姊姊依依，無奈表示：「真是震驚大於傷心。」

王力宏昔日不堪過往，全被前妻李靚蕾的毀滅式宣言公諸於世，這讓女星依依（蔡依伶）不禁感嘆：「雖然是我曾經崇拜多年的偶像，但看到怕媳婦『佔到便宜』的婆婆，以及『把女人當生孩子工具』的家族，這幾點⋯我還是支持ㄌㄟˇ ㄌㄟˇ ，吉到底」，一席話讓許多粉絲身有同感，紛紛留言：「女人加油，現今社會還是有很多的不公平」、「同意妳的說法，至現在年輕時的偶象『夢幻破滅』了」。

王力宏日前首次發文回應李靚蕾指控時，依依也在底下留言向昔日偶像喊話：「宏宏，我曾經這麼愛你，後來以為你不愛女人，現在發現你不但愛女人、而且還成癮，真是震驚大於傷心」，但也慶幸自己偶像現在換人了，對於自己也是三寶媽，更能體會李靚蕾感受，強調：「致：曾經最最愛的偶像，生三個小孩的女人是很辛苦的，尤其ㄌㄟˇ ㄌㄟˇ要面對強勢的公婆（同樣生三個的我心有戚戚焉）。」

依依透露王力宏曾為她最愛的偶像。（圖／依依雙胞胎 依依佩佩 的 依依臉書）

依依聽聞王力宏私生活極亂，直呼震驚大於傷心。（圖／雙胞胎 依依佩佩 的 依依臉書）

《環球時報》昨（20日）在微博針對王力宏道歉一事發表評論：「王力宏宣布暫時退圈，這恐怕還不夠。失德藝人必須涼」，指出娛樂圈明星踩踏法律和道德邊界情況頻傳，但仍有很多死忠粉絲為偶像說話，假設不強力整頓這種現象，恐怕會害原本能擁有健康明亮人生的年輕人誤入歧途，似乎意謂著王力宏大陸演藝事業岌岌可危。