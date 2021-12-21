紐西蘭政府21日宣布延後至明年3月開放邊境，藉此防堵新冠肺炎Omicron變種病毒大舉入侵。紐西蘭原定明年1月中起，開放已完全接種疫苗的公民入境免隔離，不料疫情一波未平一波又起。

紐西蘭防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，「病毒不斷投出變化球」，因此政府決定延後開放邊境。