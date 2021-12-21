紐西蘭延後至明年3月開放邊境 10:502021/12/21 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭政府21日宣布延後至明年3月開放邊境，藉此防堵新冠肺炎Omicron變種病毒大舉入侵。紐西蘭原定明年1月中起，開放已完全接種疫苗的公民入境免隔離，不料疫情一波未平一波又起。 紐西蘭防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，「病毒不斷投出變化球」，因此政府決定延後開放邊境。 台北轉運站春節防疫規畫 司機怒無處停車 瑞芳龍川步道開放 免人車爭道 #紐西蘭 #延後 #開放邊境 #明年 #普金斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金研院看世界－經貿對抗綿延無期 金融脫鉤已成美中過招戰場 04:102021/12/21 專題周報 美國華府將恢復 室內強制戴口罩至明年元月31日 03:412021/12/21 國際 俄在烏克蘭屯兵 安倍：可供台灣借鏡 04:102021/12/21 產業財經 美5G將上路 航空業憂航班大亂 04:102021/12/21 全球財經 兩大發卡組織 打國旅牌比優惠 04:102021/12/21 生活新聞 新北國高中接種第2劑 明年1月5日完成 04:102021/12/21 地方新聞 黃天牧談純網保 麻雀飛來 04:102021/12/21 財經要聞 熱門股－宏達電 法人力挺價量揚 04:102021/12/21 證券．權證 新加坡累計71人染Omicron 疑出現健身房感染群 03:292021/12/21 國際 明年續旺 技嘉、全新權證熱 04:102021/12/21 證券．權證 桃園偏鄉5校設中央廚房 拚明年上線 04:102021/12/21 地方新聞 財經熱門新聞 核四公投未過明年恐缺電？台積電董座劉德音這樣說 - 財經 加薪5千沒人想升主管！被痛罵「年輕人不上進」真相曝光 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 離職前會把特休花完？過來人曝老闆想什麼：別做這件事就好 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。